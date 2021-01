L'émigration basques aux Amériques

S’il est un peuple qui n’a jamais eu peur de prendre la mer et de s’installer dans les contrées lointaines, c’est bien le peuple basque. Pendant cinq siècles, les Basques ont émigré en grand nombre un peu partout dans le monde et particulièrement en Amérique où leurs descendants actuels, très nombreux, continuent de faire vivre encore la langue et la culture basque.