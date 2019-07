L'entourage de Jésus : les disciples (5)

N'en déplaise à certains historiens modernes, qui considèrent que l'existence des Douze, et donc de Judas, ne serait en fait qu'une création littéraire, les outils de la critique historiques prouvent le contraire. Poursuivant leur questionnement au sujet des preuves historiques de l'existence des 12 disciples, Dominique Villars et Laurent Verpoorten plongent aujourd'hui au coeur de la vie des premières communautés chrétiennes, lesquelles ont bien conservé la mémoire de l'existence des Douze et cela malgré que les tracas occasionnés par cette réalité de faits.