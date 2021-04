L'épitre de Jude

L'épître de Jude que nous présentent aujourd'hui Françoise Ladouès et Jacques Faucher est la plus courte du Nouveau testament. C'est aussi la moins connue. En même temps elle est très déroutante pour notre mentalité occidentale moderne. Pourtant l'émission Nouveau testament questions d'histoire nous montre qu'elle nous donne des précisions très intéressantes, particulièrement sur les traditions et les spécificités des judéo chrétiens.