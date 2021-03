L'Histoire insolite Normande par la petite histoire selon Christian Milleret

Les années 1880-1930 sont particulière. Bien loin de nos technologies de surveillances et de communication actuelles mais en plein âge d'or du journal. Les gens communiquaient moins à travers le monde mais bien plus directement et surtout localement. Et certains de ces moments ont donné lieu à de sacrées histoires qui nous sont transmises par Christian Milleret dans son livre "Brèves de Normandie 1880-1930" aux éditions OREP. Il est venu nous parler de la création de ce livre très particulier mais très amusant.