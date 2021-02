L'histoire oubliée : le siège de Paris

C'est une voix connue d'RCF que nous retrouvons au micro de Véronique Alzieu aujourd'hui. Frédéric Mounier est journaliste et il anime à l'antenne d'RCF l'émission hebdomadaire d'histoire "Les racines du présent". C'est à son tour de nous raconter une parenthèse oubliée de l'Histoire de France, la prise de Paris par les prussiens à la fin du XIXème. À la manière d'un reporter de guerre, Frédéric Mounier dresse le tableau d'une capitale ravagée dans son livre "Le siège de Paris " aux éditions du Cerf.

Le siège de Paris : un épisode souvent oublié de l'Histoire française

"Le Paris dans lequel nous vivons aujourd'hui, que nous parcourons aujourd'hui il a été assiégé par les Prussiens pendant 135 jours, il a vu la naissance de la République, il a vu la chute du Second Empire" introduit Frédéric Mounier. C'est cet amour pour Paris, dont il est originaire et où il vit, qui a amené le journaliste à écrire sur son siège de 1870 à 1871. Un épisode méconnu de l'Histoire de France "car coincé entre le désastre de Sedan [...] et ensuite après le siège de Paris il y a eu le désastre de la Commune, une guerre civile franco-française" explique-t-il.



Les motifs de la guerre

Différents événements ont amené la France à déclarer la guerre à la Prusse. En 1870, la France vit sous le second Empire de Napoléon III. À cette époque, le chancelier Bismarck qui a été ambassadeur en France quelques mois auparavant, souhaite unifier le monde prussien, allemand et autrichien et pour cela il souhaite entrer en guerre avec la France. À force de stratagèmes, notamment avec l'Espagne, le chancelier allemand va réussir avec habileté à obtenir la guerre, mieux ce sont les français qui vont la déclarer. Pourtant, malgré sa détermination et contrairement à la Prusse, l'armée française n'est pas prête.

"À l'issue du siège de Paris, le 18 janvier 1871 le second Reich sera proclamé dans la galerie des glaces du château de Versailles, ce qui est la revanche maximale que l'Allemagne, l'Autriche et la Prusse pouvaient prendre face à la France."

La naissance de la République

La guerre menée contre la Prusse est un véritable fiasco, que ce soit au niveau stratégique sur le champ de bataille mais également au niveau des prises de décisions. Napoléon III est malade et incapable de mener une guerre, il est proche du suicide. Suite à cette défaite honteuse il abdiquera. Dans une ambiance quasi insurrectionnelle, Léon Gambetta et Jules Favre, suivis par le peuple proclament, la IIIème République.