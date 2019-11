L'Historial de la Grande Guerre à Péronne

Péronne est devenu le « Vaisseau amiral » d’une « flotte » de musées d’Histoire, de cimetières, de « sites de Mémoire », de monuments commémoratifs etc. de la Guerre de 1914-1918. Réalisé à l’initiative du Conseil Départemental de la Somme à partir de 1992, l’Historial de la Grande Guerre est implanté à Péronne, ville autour de laquelle plus de 20 nations ont combattu au cours de la Première Guerre mondiale. L’Historial de la Grande Guerre, au cœur des champs de bataille de la Somme, se compose de deux entités : un « Musée de collections », à Péronne même, dans l'ancien château médiéval, agrandi au bord de l'étang du Cam, et un « Centre d’interprétation » à Thiepval (à 25 km au nord-ouest).

Télécharger - les_22fosses22_de_lhistorial.jpg

Télécharger - thiepval_visages_de_soldats_disparus.jpg