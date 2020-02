L'iconographie de Saint Roch en Lorraine

Saint Roch est un saint protecteur et guérisseur de la Peste, reconnaissable à son chapeau, sa cape de pèlerin et au bâton qu'il tient dans sa main. Roch de Montpellier - dit Saint Roch - est le saint patron des pèlerins et de nombreuses confréries et corporations, notamment médicales.

Son culte, né d'abord en France et en Italie, est devenu très populaire et s'est répandu dans le monde entier.