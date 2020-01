La Demeure des blessés de la vie à Croixrault

S’agit-il d’art brut dans ce jardin tout en longueur,où se mêlent plantes, fleurs, potager en permaculture,gloriettes en pierre, bassins, statues-symboles, jardinets ? Mais surtout cet espace est agrémenté d’une splendide chapelle qui tient de la « stavkirke » norvégienne et de l’oratoire néo-byzantin...Rien n’est ici plus éloigné du dépouillement et de l’austérité monastiques. Les couleurs et les formes, autant celles des bâtiments mêmes que des œuvres exposées (tableaux incrustés de pierres rares, ferronneries, poteries, « bondieuseries » émouvantes, taillées dans des shrapnels…). Tout est pléthorique, luxuriant, émouvant, savant sous une apparente simplicité.



Télécharger - le_p_andre-marie_prlant_a_sa_colombe.jpg

Télécharger - facade_sur_rue_de_la_demeure.jpg