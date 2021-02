La deuxième lettre aux Thessaloniciens : Paul après Paul

"Nouveau Testament questions d'histoire" s'intéresse à partir de cette semaine aux lettres attribuées à Paul mais qu'il n'a pas forcément toutes écrites personnellement ; néanmoins on y retrouve sa pensée et sa théologie, ce qui explique leur place dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, Françoise Ladouès et Jacques Faucher abordent la question du deutéropaulinisme.