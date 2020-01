La fête et le sport à Narbonne en exposition virtuelle

La médiatisation de la culture nous réserve bien des surprises ! Aux archives municipales de Narbonne, on a quitté l'ambiance un peu vieillotte pour profiter des dernières techniques modernes qui permettent la proposition d'une exposition virtuelle... C'est Narbonne en fête que l'on peut visiter sur internet, depuis septembre dernier et jusqu'à Avril 2020



Présentation de cette nouveauté par la directrice des archives et la toute dernière arrivée au sein de l'équipe