La guerre de 1870 (1/3)

Elle a opposé la France et la Prusse ! En 2021 on commémore les 150 ans de la guerre 1870. Un conflit méconnu par beaucoup d'entre nous.



Pour en parler, Bernard Duperat reçoit Claude Vigoureux directeur de L'Office National Anciens Combattants et Victimes de Guerres du Cher, dans le Berry se Raconte.