La Loi et l'Amour (2) - Les écueils à éviter

Le quatrième volume de l'oeuvre de l'historien américain John Paul Meier s'intitule "La loi et l'amour". Dans son préambule, l'historien américain expose sa méthode scientifique et mentionne les écueils à éviter. Parmi ceux-ci : résumer la vie et le message de Jésus à une tentative de remplacer la Torah par la loi de l'amour. L'analyse historico-critique des Evangiles montrera que le rapport de Jésus à la loi juive est plus complexe que cela.