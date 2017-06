La marquise de Pompadour, née Poisson au siècle des Lumières

"Elle était extraordinairement intelligente, fine et cultivée." Si Madame de Pompadour est passée à la postérité comme favorite du roi Louis XV, elle ne le doit pas qu'à son charme. Ce que défend Karin Hann dans la biographie "Reine des Lumières" (éd. Du Rocher). Où elle retrace jour après jour l'itinéraire de cette femme hors du commun. De celle qui fut, au siècle des Lumières, l'instigatrice d'une "révolution de palais" au dire de Voltaire.



Dans une société d'Ancien Régime, elle montrait à tous que les privilèges pouvaient s'acquérir par l'éducation

Pompadour, l'autre nom du raffinement

"Elle a marqué le siècle de son empreinte." Le style Pompadour est "synonyme de raffinement", nous dit sa biographe. La favorite de Louis XV, de 1745 à 1752, dont elle est restée l'amie jusqu'à sa mort, elle avait "créé une sorte d'atmosphère autour du roi, notamment dans les petits diners particuliers où l'on servait à la française les mets les uns après les autres". Ce que la Pompadour a laissé c'est un patrimoine, en somme.

née Poisson...

"Je ne suis pas surprise non plus de la voir aussi généralement regrettée qu'elle a été généralement haïe." Ces mots sont ceux d'une amie de Jean-Jacques Rousseau, Marianne Latour de Franqueville. À la cour du roi on ne lui a jamais pardonné de n'être pas issue de la noblesse. Même si en épousant Charles-Guillaume Lenormant d'Étioles elle a accédé à "la petite noblesse", comme l'explique Karin Hann. La petite bourgeoisie de Province dont elle est issue lui est restée comme "une faute originelle".



... au siècle des Lumières

Généreuse, drôle, gaie, la marquise de Pompadour ne comprenait pas la malveillance dont elle faisait l'objet. Il y a eu notamment la violence des Poissonnades, ces poèmes satiriques qui ont circulés contre elle, d'"effroyables pamphlets", pour Karin Hann. Dirigés contre elle, mais aussi contre la "révolution de palais" qu'elle opérait au cœur des lieux de pouvoir. Là, dans une société d'Ancien Régime, elle montrait à tous que les privilèges et le droit de siéger à la cour pouvaient s'acquérir par l'éducation, comme le lui disait Voltaire.