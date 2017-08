La Syrie antique, carrefour de civilisations

Lorsque l'organisation État islamique s'est emparée de Palmyre en mai 2015, c'est à une cité antique exceptionnelle qu'elle s'est attaquée. Tout comme Alep, Doura Europos ou Bosra, ses ruines sont un témoignage inestimable sur ce qu'était la Syrie gréco-romaine. Annie Sartre-Fauriat est spécialiste de la Syrie, elle y a vécu plusieurs années - notamment de 2009 à 2011, elle a donc été témoin des événements qui secouent le pays aujourd'hui. Depuis les années 70, elle travaille spécifiquement sur les inscriptions grecques et latine du sud du pays. Auteure de "Palmyre - Vérités et légendes", avec son mari Maurice Sartre, Annie Sartre-Fauriat éprouve un attachement sentimental à la Syrie. Elle nous transmet sa passion.



"Un pays magnifique, d'une richesse patrimoniale tout à fait exceptionnelle."

syrie antique, carrefour de peuples

Hittites, Egyptiens, Araméens, Assyriens, Accadiens, Hourrites... Très nombreux sont les peuples venus s'installer en Syrie, attirés par l'accès à l'eau, la culture, les débouchés portuaires. Il faut dire qu'aux IIIè et IIè millénaires av. J.-C., l'espace géographique de la Syrie est bien plus large qu'aujourd'hui. On parle d'une aire qui englobe le Liban actuel, la Palestine, Israël et s'étand jusqu'à la mer rouge. Ces flux de populations expliquent l'exceptionnelle richesse si exceptionnelle culturelle de la Syrie antique.



Émission réalisée en janvier 2017