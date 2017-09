L'année 1933

En Allemagne, le Président Hindenburg se voit contraint de dissoudre le parlement après la démission de son chancelier laissant ainsi la porte ouverte à Adolf Hitler qui ne manque pas l'occasion de la pousser.

Ce dernier installe la terreur et le parti nazi devient majoritaire au Reichstag après les élections.

Les premiers camps de concentration sont construits et ouverts.

Les premières mesures et répressions antisémites obligent les juifs allemands à fuir le pays.



1-Le Président Hindenburg et Adolf Hitler / 2-Boycott des magasins juifs

3-Engelbert Dolfuss (dictateur autrichien) / 4-Camille Chautemps (un Président du Conseil en 1933)

5-Edouard Daladier (Président du Conseil et une partie de son gouvernement

6-Berlin en couleurs en 1933​