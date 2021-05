Laperouse, Livingstone, Caillié : 2021 ou les 200 ans de la Société de Géographie française

Fondée en 1821, la société de Géographie est l'une des plus anciennes société savante française et la doyenne des sociétés de géographie du monde. Pour fêter ce bicentenaire, Thierry Lyonnet, reçoit son président, Jean-Robert Pitte. Il est géographe et membre de l'Académie des sciences morales et politiques.



Un peu d'histoire...géographie

Au XVIIIème siècle, on ne parlait pas encore de géographes mais plutôt de cartographes. "La géographie était une discipline scientifique très mêlée aux sciences naturelles, à la botanique, à la géologie, très mêlée aussi aux techniques de navigation, à l'astronomie" explique le président de l'Institut de Géographie de France.

Les derniers Bourbons, à la fin du XVIIIème, étaient des passionnés de géographie, mais celui qui avait une vraie culture géographique était Napoléon. Déja à cette époque, l'empereur aurait voulu crééer une institution dédiée à la géographie. Cela ne se fait finalement qu'en 1821, année de sa mort.

La salle "du trésor", cabinet de curiosités de l'institut de géographie de France

C'est dans la salle dite "du trésor", un "petit musée" ou "cabinet de curiosités" pour Jean-Robert Pitte, qu'on découvre de vrais trésors, symbole de grandes découvertes et de voyages au long cours. Entre la tabatière et la boussole de Laperouse, l'un des plus grands navigateurs de l'histoire disparu dans le Pacifique, ou encore les couverts de table de David Livingstone, médecin et explorateur qui cartographira l'intérieur du continent africain mais aussi la bague de René Caillié, provenant de Tombouctou.

Il n'est plus nécessaire aujourd'hui "d'explorer" le monde en tant que tel. En revanche, actuellement "le but de l'institut c'est de faire aimer la géographie". Une mission ludique et pédagogique importante pour les générations à venir en soif d'aventures et d'évasions, particulièrement en cette période de confinement !

Masque mortuaire de Napoleon dans le musée de la Société