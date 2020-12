Le bouleversement des élections départementales de 2015

mercredi à 11h32

En mars 2021 tous les Français seront appelés à voter pour élire les conseillers départementaux et les conseillers régionaux. Ces élections sont mal connues ainsi que les collectivités territoriales concernées, le département et la région C' est pourquoi nous viendrons à votre rencontre pour vous parler de ces scrutins et de ces collectivités afin que vous soyez le plus nombreux possible pour répondre à notre appel: Aux urnes, citoyens !