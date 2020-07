Le livre, une invention qui a changé le monde

En 2017, en France, plus de 68.000 livres ont été publiés et 356 millions ont été vendus*. Le livre est devenu un objet banal dans notre société moderne, véritable objet de consommation facilement accessible. Mais il fut un temps où le livre était un objet rare et précieux. Son invention et surtout celle de l'imprimerie ont constitué l'un des plus grands bouleversements de l'histoire de l'humanité. Ce que nous explique Dominique Varry, auteur de l'ouvrage "Du parchemin à l'ère électronique - Une histoire du livre et de la lecture" (éd. Céfal).

*​ Selon Hebdo/Electre.com