le musée du Désert situé dans la commune de Mialet dans le Gard retrace l'histoire du protestantisme Français et celle de la résistance de ces derniers au pouvoir répressif de Louis XIV après sa révocation de l'Edit de Nantes .

Tous les ans les Protestants s'y retrouvent en nombre pour une grand Culte largement diffusé sur les ondes nationales .

Un musée à visiter même et surtout (?) par tems de pandémie et de désert spirituel ...