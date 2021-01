Le Patrimoine Franco-Polonais en Artois

Les compagnies minières, qui étaient toutes, à l’époque, des sociétés privées, embauchèrent des mineurs polonais pour la reconstruction, et pour combler les vides laissés par les tués de la Grande Guerre. Les Polonais atteignirent jusqu'à 1/3 des mineurs du bassin artésien (plus des 2/3 des mineurs de fond.) Dans certaines villes minières du Pas-de-Calais, les Polonais ont représenté un quart de la population totale et souvent davantage (cf. par exemple Marles/Auchel, à l’ouest de Béthune, rebaptisée la "Petite Pologne"

L’église du Millénium à Lens (route de Béthune) classée Monument historique en 2014, constitue une belle porte d’entrée à qui veut connaitre mieux cette communauté qui a joué et joue encore un rôle considérable dans l’ex-bassin minier. Sa première pierre a été posée en 1966 pour les Mille ans du baptême de la Pologne.

Le roi Mieszko 1er et sa cour furent baptisés à Poznan le Samedi Saint 14 avril 966 par des bénédictins français, venus de Cluny. Déjà la séculaire amitié franco-polonaise ! En 1967 eut lieu sa « dédicace » (sa consécration à Notre-Dame), alors la Pologne était sous le joug d’un communisme inféodé à l’URSS. Le financement fut assuré par les dons d’habitants de souche polonaise du monde entier. Des souvenirs historiques ponctuent cette émouvante église : le massacre de Katyn (1940), les cendres des nombreux soldats polonais morts pour la France (1940-45), un peu de la terre de Pologne dans une urne, la visite de Lech Walesa et Bronislaw Gemerek en 1981…

