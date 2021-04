Le plus important cimetière juif du Moyen-Âge en France découvert à Châteauroux

C'est une découverte passionnante pour les archéologues de l'Indre. Il y a un an, le plus important cimetière juif du moyen-Âge en France a été retrouvé à Châteauroux !



La suite d'une première découverte effectuée en 1997, qui a permis d'en savoir plus sur les habitudes funéraires de cette époque. On fait le point avec Hugo Sastre et son invité.