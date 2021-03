Le soin de toute la personne, une urgence pour notre temps

Présentation de la journée de formation co-créée par l'INSR et la pastorale de la santé qui aura lieu le Samedi 27 mars, de 9h15 à 17h et qui est ouverte à tous. Pascaline Lano et Emmanuelle de Pesquidoux nous présentent le programme de la journée composé de temps d'enseignements, de prière, et de témoignages. Trois prêtres nourirons notamment la réflexion sur la dimension spirituelle et théologique inhérentes au soin de la personne.