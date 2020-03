Secret des mots, secret des lieux ! La plupart des « terrils » (mot issu du patois wallon : « terres stériles ») possèdent cette forme conique si caractéristique - depuis plus de deux siècles - des paysages marqués par l’«épopée houillère» du Hainaut (belge et français), de Flandre et d’Artois. Mais quelques-uns, parmi les 200 terrils sur les 350 que notre région a compté, ont une allure de plateau. En zones humides, l’étalage de ces millions de tonnes de résidus d’extraction minière permettait de mieux répartir la charge colossale sur des terrains meubles. Ce « Terril 144 » a été épandu sur une emprise au sol de 144 ha, là où s’étendaient de sauvages tourbières sur la rive droite de la Scarpe, à cheval sur Somain, Vred, Pecquencourt et Rieulay. Il est actuellement nommé le « Terril des Argales » : nom de lieux-dits marécageux que les villageois avaient jadis transformé en décharges à ciel ouvert.

Télécharger - le_pigeonnier_de_rieulay_xviiie.jpg

Télécharger - panorama_depuis_le_premier_belvedere.jpg