Les 100 ans de la Radio-3ème épisode-Du transistor à la radio numérique

Les années 50 arrivent et de nouvelles radios se font entendre comme Europe 1 et son célèbre carillon. Radio Luxembourg disparait et fait place à RTL. Le transistor qui équipe les nouveaux récepteurs vont pousser les bonnes vieilles TSF vers la sortie. Fin des années 70, arrivée des premières radio pirates. 1981, le monopole de la radiodiffusion éclate et la bande FM est prise d'assaut par les radios périphériques et les radios libres.