Les apocryphes, récits d'édification

Les évangiles apocryphes que nous présentent aujourd'hui l'émission "Nouveau testament Questions d'histoire" sont des textes généralement faciles à lire, très populaires dans les premiers siècles chrétiens et bien après. Ils cherchent à faire connaître la vie de Jésus mais aussi de ses proches : parents ou amis, et insistent beaucoup sur son humanité. Françoise Ladouès et Jacques Faucher vont nous en lire de larges extraits.