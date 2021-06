Les apocryphes à tendance gnostique

Le mardi à 19h30, le mercredi à 11h30, le dimanche à 17h30

Les textes du Nouveau testament sont des récits transmis par des hommes au cours de l’histoire, dont la fiabilité est souvent mise en cause. L’émission « Nouveau Testament : questions d’histoire » tente de faire l’état des lieux des connaissances actuelles et des différentes hypothèses qui se succèdent. Elle pose la question du lien entre foi et histoire.