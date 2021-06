les Girondins et la Révolution

Lorsque, pendant la Révolution française, le groupe des Girondins s’est opposé à Robespierre et à ses partisans, c’était au nom d’une vision décentralisatrice et fédéraliste, et pour une économie libérale. Pourquoi les Girondins, pourtant acteurs obligés de la Révolution semblent-ils avoir ainsi échoué ?