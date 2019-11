Les Grands duels des 24 Heures du Mans

Les 24 Heures du Mans voient s'engager des marques pour défendre leurs choix technologiques. Pour démontrer la force de leurs innovations, les constructeurs ont dû en découdre. Les duels entre deux ou plusieurs constructeurs ont écrit parmi les plus belles page de l'histoire des 24 Heures du Mans.

Mais derrière ses grands duels interviennent des hommes et des femmes, sans qui rien ne serait possible !