Les lettres aux Ephésiens et aux Colossiens

N'est-il pas étonnant de trouver deux lettres attribuées à Paul dont le contenu est parfois exactement le même ? C'est ce qui arrive avec la lettre aux Ephésiens et celle aux Colossiens. Dans l'émission Nouveau testament questions d'histoire, Françoise Ladouès et Jacques Faucher tentent d'en expliquer les causes et s'attardent aussi sur les différences qui donnent à chacune son originalité.