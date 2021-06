Les mystères de la Pierre Pointe de Menetou-Salon

Lieu magique, entouré de mystères et de légendes, la Pierre Pointe est le plus ancien monument de Menetou-Salon.



Focus sur un site méconnu dans "le Berry se Raconte" avec Guillaume Martin-Deguéret et son invité Alain Roblet.



Il connaît bien les lieux pour les avoir fréquenté depuis des années, et nous sur RCF en Berry, on le connaît bien également, grâce à sa chronique "Mot à Mot" ...