Les relations internationales depuis 1945, par Pascal Boniface

En 1945, une page de l'histoire se tourne avec la fin du conflit mondial. Une autre s'ouvre immédiatement, s'appuyant sur les ruines laissées par cinq années de guerre à l'ampleur et aux crimes inédits. Cette page qui va de 1945 à aujourd'hui, Pascal Boniface l'aborde sous l'angle des relations internationales, dans son dernier ouvrage. "Comment en sommes-nous arrivés là ?" questionne-t-il.



"La situation planétaire est faite d'une absence, la plupart du temps, d'une réelle volonté d'avancer en commun"

Existe-t-il une communauté internationale?

Aujourd'hui, "la situation planétaire est faite d'une absence, la plupart du temps, d'une réelle volonté d'avancer en commun", selon Pascal Boniface. Pour le politologue, il n'existe pas réellement de communauté internationale. Si on en parle, c'est plus "pour fustiger ses échecs réels que pour célébrer ses succès". À la fin de la guerre froide, un nouvel ordre mondial a été célébré mais n'a pas été mis en place.



les nouveaux acteurs sur la scène internationale

Auparavant, avec Raymond Aron notamment, on pensait les relations internationales uniquement comme des relations entre Etats et diplomates. Aujourd'hui, depuis l'émergence des ONG, des grandes firmes, et même des groupes terroristes, il y a bien plus d'acteurs sur la scène des relations internationales. "Les Etats sont toujours au cœur mais ont perdu le monopole de l'action internationale."