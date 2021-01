Lettre aux Thessaloniciens

La lettre que nous allons lire aujourd'hui avec Françoise Ladouès et Jacques Faucher est non seulement la première écrite par Paul mais le premier texte chrétien à notre disposition. Paul avait passé un temps assez long à Thessalonique et connaissait bien les chrétiens qu'il avait lui même convertis. Il se montre dans cette lettre très encourageant, quasi paternel.