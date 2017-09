L'histoire de la photographie, la photographie dans l'histoire: les deux sont liées. Dans son "Discours du centenaire de la photographie"*, Paul Valéry parle de "notion de photographie". Il explique que la photo a pu construire l'histoire mais aussi nous aider à critiquer l'histoire. Un discours qui sert de préambule à l'ouvrage de François Brunet, "La photographie - histoire et contre-histoire" (éd. PUF). Du document à l'archive, jusqu'aux bouleversements de l’ère numérique, l'historien revient sur les relations amibües de la science historique à l'image.



"Or, la seule notion de Photographie, si on l’introduit dans notre réflexion sur la genèse de la connaissance historique et de sa vraie valeur, suggère aussitôt cette question naïve: Tel fait qui m’est conté eût-il pu être photographié?"

Paul Valéry, 1939*

1939, la photo comme outil de contestation

"Avec son pouvoir de véracité, de vérité, de crédibilité, l'image - la photographie - constitue un témoignage irrécusable, aussi près de ce qui pourrait être une transmission directe des événements." C'est en somme ce que Paul Valéry exprime dans son fameux discours prononcé à l’occasion de la "commémoration du centenaire de l’apparition de la Photographie dans le Monde", dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. "La photographie peut servir d'auxiliaire mais aussi de contestation de ce que nous ont raconté les historiens: c'est là une idée forte que l'on retrouve dans l'histoire de la photographie", explique François Brunet.

1839, la photo comme outil de reproduction

La photo n'est pas née en 1839. Mais c'est à cette date-là qu'en France est annoncée de façon officielle - et en grande pompe - la disponibilité du procédé daguerréotype - que, fait assez unique dans l'histoire des inventions, l'État français a acheté et mis dans le domaine public. C'est qu'alors on lui attribue tous les mérites et surtout celui de reproduire des documents, mais aussi des éléments de notre patrimoine, etc.

Depuis, les procédés n'ont jamais cessé d'évoluer. Donnant naissance à de multiples usages et pratiques. Parmi elles, les pratiques artistiques, à partir du XXè siècle, et le développement d'une histoire de l'art photographique. Photo d'art qui a sans doute accéléré un aspect de l'histoire de la photo qui, curieusement, n'apparaît pas dans le discours de Paul Valéry: une critique de la photographie en tant que telle. "On sait aujourd'hui qu'une image est construite, qu'elle dépend d'un cadrage, d'un point de vue, d'un moment, etc."

* Source: revue Etudes photographiques



Émission diffusée en mars 2017