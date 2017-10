Luther et la naissance du protestantisme

31 octobre 1517. Comment et pourquoi cette date est-elle devenue si marquante? Que Luther ait publié ce jour-là ses 95 thèses contre les indulgences sur la porte de l'église du château de Wittemberg, cela aurait pu rester lettre morte. Or, le retentissement a été phénoménal. Des tentatives de réforme, il y en a eu plusieurs à l'époque, mais aucune n'a abouti à un bouleversement de cette ampleur comme le remarque Yves Krumenacker, auteur de la biographie "Luther" (éd. Ellipses).



Contrairement aux grands auteurs humanistes, dont le message était complexe, Luther a su parler aux savants comme au peuple

L'empleur de La réforme, une prise de conscience progressive

Le 31 octobre 1517, est même "une date qui pose problème", selon Yves Krumenacker "puisque Luther ne s'est sans doute pas rendu compte - et personne ne s'est rendu compte - que quelque chose de fondamental se passait." La prise de conscience d'une rupture dans la chrétienté est venue "plus tard" et "progressivement". Même si son disciple et tout premier biographe Philippe Mélanchthon (1497-1560) donne cette date comme début de la réforme.

OCTOBRE, LE MOIS DU PROTESTANTISME SUR RCF - À l'occasion des 500 ans de la Réforme, RCF, radio œcuménique, consacre le mois d'octobre au protestantisme et vous propose une programmation spéciale. Qui sont les protestants aujourd'hui? Comment le protestantisme a-t-il évolué depuis la Réforme?

> En savoir plus

Le Saint-Empire romain germanique, pays de Luther

Début du XVIè siècle, fin du Moyen Âge. C'est la période des grandes découvertes pour les Européens, "on passe d'une économie essentiellement agricole à une économie d'échanges, de commerce". Ce qui aura pour effet d'accélérer la circulation des idées, et notamment de celles de Luther, grâce à l'imprimerie née au milieu du XVè siècle. Notons que contrairement aux grands auteurs humanistes, dont le message est complexe, Luther a su parler aux savants comme au peuple.

C'est à Charles Quint que Luther aura affaire. Le Saint-Empire romain germanique est alors un empire puissant mais morcellé, où l'empereur ne peut faire respecter ses lois sans l'accord de ses différents princes. "Le prince-électeur de Saxe, qui est le seigneur de Luther, est quelqu'un de très important, qui exerce une sorte de régence en cas de la mort de l'empereur."

L'Église à la fin du Moyen Âge

Pendant longtemps on a parlé des crises de l'Église et critiqué les abus du pape. Si les abus sont réels, tout dépend de ce que l'on entend par abus. Certains "comportements ne choquent pas toujours les paroissiens", note l'historien.

Les transformations économiques de l'époque ne permettent plus aux clercs de vivre uniquement du produit de la terre. "Beaucoup vont chercher à cumuler les offices et les charges" et à confier leurs charges à des remplaçants.