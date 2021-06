Lorsque le projet d'ouvrir une section "filles" au Cercle Jean Macé a été soumis au Conseil d'administration, Maurice a voté "contre", pensant qu'il n'y aurait pas assez d'effectifs.

Pourtant, il est devenu leur entraîneur quelques années plus tard, et a beaucoup contribué à faire de ce club féminin le plus diplômé d'Europe.