Mémoires de Marie Cappelle

"Lorsque Marie Cappelle fait publier en 1841-1842 ses Mémoires écrits dans la prison de Tulle, le succès est immédiat, au sein de la société parisienne qui avait suivi avidement ses deux procès. Les commentaires vont bon train, dans la presse et dans les salons. Tout le monde a entendu parler de « l’affaire Lafarge » et chacun a choisi son camp. "

"Du fond de sa prison corrézienne, en attente du transfert vers celle de Montpellier où elle passera ses dernières années, Marie confie à ses pages, son histoire et sa douleur. Le présent ouvrage se consacre aux deux premiers tomes des Mémoires, ceux qui concernent l’enfance et la jeunesse de Marie Cappelle, puis son mariage finalement désastreux, voire tragique avec Charles Lafarge. Gageons que la lecture de ces premiers tomes des Mémoires permettra de découvrir une femme dont l’influence se retrouve dans les personnages de Madame Bovary ou d’Anna Karénine, une femme si moderne, dont les impressions et pensées parlent aux lecteurs d’aujourd’hui."

Nouvelles éditions Megalithes