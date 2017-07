Mitterrand le mystérieux

Même 20 ans après sa mort, François Mitterrand fait partie de ces hommes politiques qui ne laissent pas indifférent. Opportuniste calculateur haï par les uns, grand homme de la nation française admiré par les autres. Celui qui fut 14 années durant président de la République est né le 26 octobre 1916 et mort le 8 janvier 1996. On commémore donc en 2016 les 20 ans de sa mort et les 100 ans de sa naissance. L'occasion de se pencher sur les raisons d'une fascination, avec Mathias Bernard, auteur de "Les années Mitterrand" (éd. Belin).Et de percer le "mystère Mitterrand"?



François Mitterrand a toujours entretenu une part de mystère autour de sa personne

"prince de l'ambiguïté"

Dresser le portrait de François Mitterrand? Il y a là "une part de défi", pour Mathias Bernard, tant l'homme était secret. Surnommé le "prince de l'équivoque" par Raymond Barre, le "prince de l'ambiguïté" par l'historien Michel Winock, le président de la République a toujours entretenu une part de mystère autour de sa personne. Plus ou moins volontairement d'ailleurs, car cela tient notamment à la complexité de son itinéraire pas forcément linéaire. En témoigne ses responsabilités et engagements durant la Seconde Guerre mondiale, tour à tour vichyste et résistant. Un passé qui a fait l'objet de polémiques alors qu'il était président de la République.



Fidèle en amitié

François Mitterrand a beaucoup cloisonné ses relations amicales, professionnelles, familiales... Issu d'une famille de la bourgeoisie catholique conservatrice de Charente, lycéen à Angoulême puis étudiant à Paris, il restera fidèles aux amitiés qu'il a nouées dans le foyer 104, un pensionnat parisien tenu par les frères maristes fréquenté par la bonne société conservatrice.



amoureux changeant

Sa vie sentimentale elle aussi est tourmentée et passionnée. Il est fiancé à Catherine Langeais juste avant la guerre, il tombe amoureux de Danielle Gouze pendant la guerre, qu'il épouse en 1944. On a su au cours de son second septennat l'existence de sa fille Mazarine Pingeot, issue d'une union extra-conjugale avec Anne Pingeot. Leur correspondance amoureuse a d'ailleurs fait l'objet d'une publication récente.

Émission réalisée en octobre 2016