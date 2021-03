Naissance et histoire de la société de consommation

Supermarchés, centres commerciaux, "Marques Avenue"... Nous vivons dans une société de consommation et ce depuis le XIXe siècle, quand l'industrie s'est emparée de la production des biens de consommation. Depuis, les façons de consommer ont évolué au rythme des conflits mondiaux, des différentes crises économiques, des innovations et des besoins. Ce que nous raconte Jean-Claude Daumas, auteur de "La révolution matérielle" (éd. Flammarion).



Qu'est-ce que la consommation ?

Étudier la consommation pour un historien, c'est se pencher sur "l'ensemble des objets et des services que les ménages consomment dans leur vie quotidiennne". Jean-Claude Daumas précise que "ça recouvre l'ensemble des pratiques" par lesquelles la population satisfait ses besoins quotidiens : logement, alimentation, vêtements, loisirs, culture, santé.



Ce qui change dans les années 1840

À partir des années 1840, l'industrie s'empare de la production des biens de consommation - vêtements, meubles, mais pas encore les produits alimentaires. Un phénomène encouragé par le développement de l'urbanisation et du salariat.

Les modes de consommation varient selon que l'on appartient à l'aristocratie ou la grande bourgeoisie ou à la petite bourgeoisie et au monde paysan. La tendance est de plus en plus à l'imitation du mode de consommation des "classes supérieures", qui exerce une certaine fascination. On cherche à acquérir les mêmes biens de luxe mais "sous une forme dégradée : on ne consomme pas du luxe mais du demi luxe".



La révolution du grand magasin

Le Bon Marché dès 1852, mais aussi La Samaritaine, Les Galeries Lafayette, La Maison du Blanc. Il n'y a alors que Paris, où les classes moyennes sont plus nombreuses qu'en Province, pour multiplier ainsi les grands magasins. Ces temples de la consommation destinés aussi bien aux classes moyennes qu'à l'aristocratie ou à la grande bourgeoisie offrent un large éventail de prix. Dans un décor somptueux s'impose un nouveau rapport à la marchandise : on ne cherche plus à vendre peu et cher, mais beaucoup de produits quitte à en baisser les prix. S'opère "la transformation des biens de la civilisation bourgeoise en biens de consommation".