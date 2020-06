Notre XIXe siècle était-il aussi religieux qu'on le dit?

Le XIXe siècle en France a-t-il été aussi religieux que nos mémoires peuvent ou veulent nous le laisser croire ? Ou bien au contraire a-t-il été un temps de grand déclin religieux, caractérisé par un certain triomphe du rationalisme, du positivisme ? Comment situer nos XXe et XXIe siècles religieux par rapport au XIXe siècle ? On en parle avec Guillaume Cuchet, dont le livre "Une histoire du sentiment religieux au XIXe siècle" (éd. Cerf) est une véritable mine d'informations et de découvertes.

au XIXe siècle, une église très féminine

En 1789, on comptait 40.000 religieuses en France, en 1808 il n'y en avait plus que 8.000 et en 1870, on en comptait 128.000. Des chiffres qu'il faut évidemment correler avec la Révolution française et la dissolution des communautés religieuses, avec le Concordat et leur reconstitution, "les unes autorisées les autres tolérées".

La forte augmentation des effectifs dans la seconde moitité du XIXe siècle concerne surtout les femmes. Guillaume Cuchet parle d'une "sorte de libération féminine". "Dans la société du XIXe siècle, il n'y a pas d'autres institutions que l'Église catholique qui offre des carrières de véritable chefs d'entreprise possibles pour les femmes que les congrégations féminines." Ces femmes, qui "ont inventé les futurs métiers féminins du XXe siècle - institutrices, infirmières, assistantes sociales", sont "des personnages extrêmement familiers de la société française, qui rendent énormément de services" et "d'ailleurs très appréciées".

Le XIXe siècle, un siècle religieux ?

Tout au long du XIXe siècle, le sentiment religieux a connu beaucoup d'évolutions, explique l'historien. Si, à l'époque du Concordat, vers 1801, la situation était "très critique", il y a eu progressivement un travail de reconstruction, variable selon les diocèses. Entre 1830 et 1870, Guillaume Cuchet note "une très belle séquence", avec de très nombreuses vocations. Un renouveau lié au mouvement romantique, qui "remet la religion à la mode sur le plan culturel".

À la suite de Chateaubriand et de son "Génie du christianisme" (1802) - véritable "coup de force apologétique", "on a tout un courant romantique qui se développe un petit peu comme une sorte de mouvement religieux à l'intérieur de l'incrédulité héritée du XVIIIe siècle, qui redécouverte toute la richesse, la densité anthropolgique, humaine, du catholicisme". L'événément qui marque la renaissance romantique du catholicisme, c'est le retour des prédications de Carême à Notre-Dame de Paris en 1835, confiées au célèbre dominicain Henri Lacordaire (1802-1861) ; c'est "l'événement religieux et mondain" auquel tout le monde se rend.

