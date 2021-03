Pélerinage à Saint Chrysole

L’arrivée sur la place centrale de Comines en 2021 peut laisser rêveurs certains voyageurs imprégnés de culture orientale.

L’énorme dôme sénoforme (en fome de sein) et polychrome, cantonné de quatre fines tours, escorté de son impressionnat et bariolé clocher (51 m de haut), évoque, dit-on, l’abbatiale de la Dormition des bénédictins allemands de Jérusalem. Mais surtout ces temps-ci, il fait songer - évidemment en un genre beaucoup plus récent... et plus modeste - à la Basilique Sainte Sophie de Constantinople, qui a connu et connait toujours bien des avatars !

Télécharger - comine_le_ciborium.jpg

Télécharger - verlinghem_fontaine_et_statue_de_st_chrysole.jpg