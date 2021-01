Phalempin, bien plus qu'une forêt !

Sans cartes d’état-major, sans archives (plans-terriers, dessins, gouaches anciennes), sans le témoignage des fins connaisseurs locaux, et sans l’œil panoptique de Google Earth (nouvel Asmodée ?), un visiteur actuel de la commune de Phalempin ne peut deviner ce qu’était le paysage (agraire et urbain) il y a un siècle. A fortiori sous l’Ancien régime ! L’infrastructure qui a le plus bouleversé ici l’environnement fut en 1954 l’autoroute la plus fréquentée de France. L’A1 (en moyenne 100 000 véhicules/jour, dont 35% de poids lourds) a sectionné en deux le territoire (et la forêt) de Phalempin. Ce massif forestier, l’un des plus fréquentée de la Région (300 000 visiteurs/an), s’étend aujourd’hui sur une superficie de 675 ha. Au Moyen-Age, il devait sans doute en faire plus de 3000… La partie nord, proche de la commune, a été séparée artificiellement de la partie la plus importante au sud qui descend jusqu’à l’Artois: à Leforest, au nom révélateur ! Sur la carte, on se rend compte clairement que les communes de La Neuville (oui, la toponymie est significative), Wahagnies, Thumeries, entourées d’une couronne de bois, sont issues de défrichements médiévaux. « L’agriculture dévora la forêt bien plus que l’industrie ou l’urbanisation », nous explique François Clais, technicien de l’ONF.

Télécharger - caveau_des_moines_de_phalempin_avec_leglise_st_christophe_en_arriere-plan.jpg

Télécharger - centre_des_classes_vertes_en_foret_de_phalempin.jpg