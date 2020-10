Portraits de présidents américains (2/5) Franklin Delano Roosevelt

L'élection du président américain est toujours un événement qui tient en haleine le monde entier, car l'occupant de la Maison-Blanche, s'il n'est plus l'homme le plus puissant du monde comme on avait coutume de le dire, reste l'un des plus puissants. Républicain ou démocrate, il imprime sa marque dans la politique intérieure des États-Unis, mais aussi et peut-être surtout dans la politique extérieure, en jouant un rôle primordial dans les relations internationales.

"Les États-Unis sont devenus une puissance tellement dominante que tout ce qui influe sur la politique intérieure américaine a forcément des répercussions sur le reste du monde", explique Georges Ayache, auteur de "Les présidents des États-Unis - Histoire et portraits" (éd. Perrin).

Pour revenir sur l'histoire de ces élections, l'historien nous présente cinq figures de présidents américains : Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy, Richard Nixon et Barack Obama.

Fasciné par son cousin Theodore

Focus aujourd'hui sur Franklin Delano Roosevelt ( 1882-1945), un homme moins brillant et extraverti que Theodore, qui dans ses jeunes années, passait pour un dandy. Atteint par une maladie très proche de la polio, il montrera plus tard son côté courageux et exemplaire.

Un démocrate

Alors que Theodore Roosevelt était républicain, Franklin Roosevelt était démocrate et a été élu sous cette bannière après avoir été vice-président en 1920. Comme Theodore qu'il imitera toute sa vie, il a gravi exactement les mêmes échelons en politique, d'abord député de l'Etat de New-York, puis secrétaire-adjoint à la Marine et gouverneur de New-York. "Le parallélisme entre les deux est tout à fait fascinant", souligne Georges Ayache.

Devenu président des Etats-Unis en 1932, au lendemain de la crise mondiale, il doit gouverner un pays au pic de la dépression ( des millions de personnes au chômage, faillites d'entreprises, effondrement des banques). "Son art, explique Georges Ayache, est d'avoir su affronter".

l'homme de la 2ème guerre mondiale

La guerre mondiale a permis à la machine économique américaine de tourner à plein régime et de sortir de la crise économique. Une guerre qui donne aussi à Roosevelt sa dimension héroïque. Malgré le fort courant isolationniste, il n'a pas le choix en 1941 après Pearl Harbour et devient à ce moment-là le père de la nation. "Il transcende en quelque sorte le clivage entre démocrates et républicains. C'est à partir de là qu'il y a une très forte majorité d'Américains qui le soutiennent".

Celui qui s'affirmera comme un chef de guerre se revèle comme un homme d'autorité, qui sait s'entourer ( en imposant par exemple le général Eisenhower). Parmi les grandes décisions prises par Roosevelt pendant ce conflit mondial, on retiendra celle de se rapprocher de l'Union soviétique et de s'appuyer sur Churchill qui est son principal allié (la France n'existant pas pour lui...). Hostile au régime communiste comme tout Américain, le réalisme impose selon lui de vaincre l'Allemagne nazie, comme en témoigne la fameuse conférence de Yalta.

Il meurt une semaine avant la fin de la guerre, le 12 avril 1945. Il est le seul président américain à avoir été réélu 4 fois.