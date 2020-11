Pourquoi Paul est-il parfois insupportable ?

On a souvent dit de Paul qu'il était mal aimé. Même parmi les chrétiens il a souvent agacé : il se disait apôtre sans être l'un des douze, proposait une théologie complexe, et se montrait parfois violent avec les membres des communautés qu'il avait fondées.

Dans "Nouveau Testament questions d'histoire", Françoise Ladouès et Jacques Faucher se penchent sur les causes réelles des difficultés d'acceptation de Paul et sur les images de lui, souvent fausses, que les siècles ont véhiculées.