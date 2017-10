Presse-papier - 5 octobre 2017 à 19:15 Presse-papier La pomme de discorde

Références des articles de presse à retrouver sur http://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/presse-et-revues :

- Sintair, «Gabbo le Ventriloque», revue Hebdo-film du 17 mai 1930.

- Entretien avec Pierre Billard, Bulletin Mensuel de l'Union nationale des caisses d'allocations familiales, juin 1960.

- Jean-François Elslander, tribune « L'Art libre », Bi-mensuel de Bruxelles, 15 mai 1919. - « Echos », Quotidien Le Courrier de la Champagne, Reims, Samedi 8 mars 1913.

Référence cinématographique :

- Gabbo le Ventriloque (THE GREAT GABBO), drame de James Cruze (avec Betty COMPSON, Donald DOUGLAS, Marjorie KANE, Erich VON STROHEIM), USA, 1929, Editions BACH FILMS.

Extraits musicaux :

- Tom Gerun Orchestra, « I'm In Love With You », bande-originale du film The Great Gabbo (real. James Cruze), musique et textes de Paul Titsworth et Lynn Cowan, 1929.

- Les Trois Ménestrels, La ballade des baladins, 1958.