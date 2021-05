Qu'est-ce que le "canon" du Nouveau Testament ?

Pendant une année, l'émission "Nouveau testament questions d'histoire" a abordé, un par un , tous les textes du Nouveau testament. Chaque semaine Françoise Ladouès et Jacques Faucher ont situé dans leur contexte historique ces différents écrits, et ont tenté de comprendre comment ils étaient témoins de la société, de l'Eglise et de la foi de leur époque. Mais une question se pose : pourquoi, parmi tous les écrits chrétiens foisonnant dans l'Antiquité, l'Eglise en a-t-elle choisi quelques uns pour en faire un "canon", c'est à dire une liste normative, une liste de textes fondements de la foi ?