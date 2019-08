Qui mange quoi? L'alimentation d'hier à aujourd'hui

Qui mange quoi? Depuis quand? En 2050, on sera 9,8 milliards d'humains : plus que jamais la question des ressources et notamment alimentaires se pose. Faut-il encore manger de la viande ? Les vidéos chocs de l'association L214 dénonçant la maltraitance animale dans les abattoirs auraient tendance à nous en dissuader. Quant au malaise grandissant des agriculteurs, il s'accompage d'une augmentation des intolérances alimentaires.



Pourquoi l'homme de Néandertal a-t-il très peu, voire pas du tout, chassé l'ours des cavernes?

L'homme est-il un carnivore invétéré ?

La question du bien-être animal revient de plus en plus sur le devant de la scène. L'historienne de l'art Élisabeth Hardouin-Fugier a pu observer que dans nos représentations, tout se passe comme si on passait directement "du pré à l'assiette". Elle a publié "Le coup fatal - Histoire de l'abattage animal" (éd. Alma). Et observe que "dans la Bible, Dieu agrée volontiers les animaux tués d'Abel et refuse les plantations, les grains et nourritures non carnées de Caïn".



L'alimentation, un héritage socio-culturel

Pourquoi l'homme de Néandertal a-t-il très peu voire pas du tout chassé l'ours des cavernes? Pourquoi certains de nos ancêtres mangeaient-ils du cheval et d'autres du renne? Si on ne peut pas aujourd'hui expliquer pourquoi, on sait que l'homme préhistorique faisait des choix. Et que ces choix étaient déterminés par des critères socio-culturels, c'est-à-dire le savoir-faire ou les traditions. Et non par des contraintes imposées par la faune ou le climat. Ce qui fait dire à Marylène Patou-Mathis, auteure de "Mangeurs de viande (éd. Perrin): "L'acte socio-culturel de manger détermine et identifie les sociétés humaines."



"La ferme France va mal" - État des lieux de l'agriculture en France par Antoine d'Abbundo

Qu'il s'agisse de la filière du lait, de l'élevage, des céréales ou encore de la viticulture, aujourd'hui "la ferme France va mal, voire très mal". Antoine d'Abbundo rappelle que la multiplication des accidents météorologiques, si elle est sans doute dûr au réchauffement climatique, rappelle en tout cas combien le secteur est soumis aux caprices de la nature.

Longtemps soutenue par la Politique agricole commune (PAC), l'agriculture française subit le tournant libéral de l'Union européenne. Et les producteurs pèsent de peu de poids devant les géants de la grande distribution. "Un agriculteur sur trois gagne à peine 350 euros par mois", précise Antoine d'Abbundo.

Malgré cela la France reste la huitième puissance agricole mondiale, et la première en Europe. Le secteur emploie encore 3.5 millions de personnes, soit 14% de la population active. Et brille par l'excellence de certaines de ses filières, la grande diversité de ses modèles d'agricultures et attire encore les jeunes générations.

Des jeunes désireux pour la plupart de rejoindre les attentes de la société civile: une alimentation saine, la préservation de l'environnement et le bien-être animal. Beaucoup se tournent vers l'agriculture biologique ou raisonnée, voire la permaculture ou l'agriculture biodynamique. Agriculteur, un métier difficile et souvent mal compris, mais qui reste un métier passion.

