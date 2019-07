Renan Prévot, comédien

Renan Prévot est un tout jeune comédien qui est "monté à Paris". Le Cinéma et le Théâtre lui tendent les bras et cela lui réussit!

Il n'en a pas pour autant oublié ses plus jeunes années dans le Berry, et revient le plus souvent possible. Il évoque au micro de Jean-Pierre Naturel son appétit pour la culture et les paysages berrichons.