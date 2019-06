Rencontre avec Carol Pitrou, membre de la Société des Antiquaires de Normandie

Carol Pitrou revient sur ses recherches historiques qu'elle a présenté lors d'une Communication de la société des Antiquaires de Normandie, et publié dans le Nouveau Bulletin des Antiquaires. Cette recherche est dédiée aux hypéthèses sur l'origine et le but de la construction souterraine de la rue d'Authie à Caen, dénommée la "Glacière", à quelques mètres des studios RCF à Caen !!!