Robert Favreau évoque Radegonde

Sainte Radegonde

Reine des Francs, moniale au monastère Sainte-Croix de Poitiers (✝ 587)Fille du roi de Thuringe, elle avait treize ans quand les fils de Clovis s'entendirent pour assassiner son père et s'emparer de son pays, en 531.

Elle échut comme butin de guerre à Clotaire, alors roi de Soissons qui voulut l'épouser.

Elle s'enfuit, mais, rejointe, elle devint reine durant une vingtaine d'années, épouse d'un mari brutal et débauché.

Elle ne tremblait pas devant lui, le laissant s'empiffrer et s'enivrer, tandis qu'à la même table elle mangeait sobrement ses lentilles et son pain sec.

En 555, les Thuringeois s'étant révoltés, Clotaire tua son frère et elle obtint d'entrer en religion. Il avait alors peur de l'enfer.

Il lui construisit un monastère à Poitiers où elle se retira, le monastère de la Sainte Croix, selon les règles monastiques de saint Césaire d'Arles.

Elle y passa trente années de bonheur et de paix.

Plus de deux cents jeunes filles de la noblesse franque l'y rejoignirent, recevant ainsi le même bonheur et la même paix dans un monde encore brutal.

Elle leur donna une abbesse en la personne d'une de ses amies, elle-même gardant des tâches humbles comme la vaisselle ou le balayage.

Sainte Radegonde est une des grandes figures de sainteté du Poitou.

Préférant renoncer à son titre de reine pour servir les pauvres, elle fonde un monastère à Poitiers après avoir fui le roi Clotaire son mari dont la soif de pouvoir l’a conduit à massacrer sa propre famille.

C'est précisément l'épisode de cette fuite qui est inscrit dans la mémoire collective des chrétiens et des habitants de la paroisse.

En effet, pour échapper aux soldats envoyés pour la capturer, Radegonde aurait prié Dieu pour qu’il fasse pousser de l'avoine, lui permettant ainsi de se cacher du roi jaloux.

Cet événement aurait eu lieu à Marconnay dans la commune du Verger-sur-Dive où a été érigée une chapelle en son honneur.

Le sceau de la paroisse porte la Croix du Christ.

Au-delà du symbole même de la Croix, cela nous rappelle que Radegonde, ayant pu se procurer une relique de la Vraie Croix, l’a déposée dans le monastère qu’elle avait fondé. Aujourd’hui cette relique peut être vénérée dans l’abbaye de 'Sainte Croix' à la Cossonnière, commune de Saint Benoît, aux portes de Poitiers.

