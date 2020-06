Un journaliste aux 24 Heures du Mans

Les 24 Heures du Mans ont acquis leurs lettres de noblesse grâce à eux ! Les journalistes sont présents sur le circuit des 24 Heures depuis sa création en 1923. Ils nous permettent de vivre ou revivre la course de différentes manières avec la presse, la radio, la télévision et maintenant internet.

Laurent Mercier, journaliste et rédacteur en chef du site Endurance Info, est passé du côté spectateur vers celui d'acteur dans la grande machine des 24 Heures du Mans.